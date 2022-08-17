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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,2%
16:44 17.08.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 111,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,4% и 117,6% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 110,8%, потребительские товары – 100,8% и 111,3% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 102,4%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 114,3%, в том числе в растениеводстве – 114,6% и 121,6% соответственно, животноводстве – 100,4% и 113,1%.
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