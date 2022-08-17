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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫМ АБОНЕНТАМ СКИДКИ НА ТАРИФЫ ЛИНЕЙКИ «СУПЕР» И «БЕЗЛИМИТИЩЕ X»


15:21 17.08.2022

МТС предлагает новым абонентам подключить один из тарифов линейки «Супер» или «Безлимитище X» и воспользоваться «Осенними бонусами».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, акция позволяет получить скидку до 45% на абонентскую плату и бесплатный доступ к услуге «МТС Премиум» до 3 месяцев.

Предложение действует в рамках акций «Осенние бонусы 2022» и «Осенние бонусы 2022 Супер 1», которые распространяются на тарифные планы «Супер 1» «Безлимитище Х», «Супер Junior», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30».

Так, для новых клиентов тарифов «Безлимитище Х», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30» ежемесячная абонентская плата будет снижена первые 360 дней с момента подключения, а на тарифе «Супер Junior» — первые 90 дней.

Подключившимся на «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» также бесплатно в течение 90 дней будет доступна услуга «МТС Премиум» — пакетная подписка на 50 ГБ интернета, безлимитные звонки, онлайн-кинотеатры и другие сервисы. На «Безлимитище Х» такой бонус будет действовать 30 дней, но дополнительно новые абоненты этого тарифа смогут 3 месяца без оплаты пользоваться безлимитным интернетом со своего смартфона в режиме модема.

Акция «Осенние бонусы 2022 Супер 1» дает возможность пользоваться тарифом «Супер 1» всего за 6,99 рубля в месяц первые 270 дней, затем ежемесячная абонплата составит 12,90 рубля.

Воспользоваться акцией «Осенние бонусы 2022» можно до 15 октября 2022 года, а «Осенние бонусы 2022 Супер 1» — до 31 августа 2022 года.

Ознакомиться с информацией более подробно можно здесь.
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