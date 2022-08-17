На 16 августа 2022 года 233 школы и гимназии (из 243) столицы получили сертификат о готовности к новому учебному году (а это 99,1%). Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, всего запланировано подписание 235 сертификатов.

Во время объездов учебных заведений специалисты проверяли: санитарное и техническое состояние зданий и сооружений; соблюдение требований пожарной безопасности; готовность и к образовательному процессу (например, насколько укомплектованы библиотечные фонды и прочее); работоспособность систем безопасности.