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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 99% СТОЛИЧНЫХ ШКОЛ ГОТОВЫ К 1 СЕНТЯБРЯ
14:53 17.08.2022
На 16 августа 2022 года 233 школы и гимназии (из 243) столицы получили сертификат о готовности к новому учебному году (а это 99,1%). Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, всего запланировано подписание 235 сертификатов.
Во время объездов учебных заведений специалисты проверяли: санитарное и техническое состояние зданий и сооружений; соблюдение требований пожарной безопасности; готовность и к образовательному процессу (например, насколько укомплектованы библиотечные фонды и прочее); работоспособность систем безопасности.
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