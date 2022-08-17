В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 113,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в июле составил 20,5%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года цены увеличились на 17,6%.

Непродовольственные товары в июле 2022 года подорожали по сравнению с июнем на 1%, с начала года – на 16,1%. В июле 2022 года к июлю 2021 года цены подскочили на 19,3%. За январь-июль 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в июле 2022 года подорожали по сравнению с июнем на 0,7%, с начала года – выросли на 9,7%. В июле 2022 года к июлю 2021 года стоимость услуг взлетела на 11,6%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года цены на услуги увеличились на 10,6%.