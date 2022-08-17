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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


14:26 17.08.2022

В Комитете государственного контроля 18 августа 2022 года пройдет «горячая линия» по вопросам деятельности небанковских финансовых организаций: лизинговых и микрофинансовых организаций, форекс-компаний, а также финансовых консультантов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, задать вопросы можно будет с 10.00 до 12.30 по номеру телефона (8-017) 328-69-40.

Граждане также могут сообщить информацию о фактах введения небанковскими финансовыми организациями в заблуждение своих клиентов, невыполнения своих обязательств, о необоснованно высокой стоимости работ (услуг) финансовых организаций, завышенном размере штрафных санкций и т.д.
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