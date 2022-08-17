Минтранс осуществляет подготовку автодорог к зимнему периоду. Об этом рассказал начальник управления развития автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик.

По его словам, главная задача – подготовить все производственные базы, технику, противогололедные материалы в необходимом количестве для того, чтобы войти в сезон без проблем и сложностей.

Самое важное для водителей – перестроить свое поведение на дорогах в первую неделю после начала выпадения осадков, а дорожным организациям необходимо выполнять превентивные мероприятия, которые позволят не допустить скольжения на дорогах и гололедицы.

«С учетом предыдущих периодов прошлых лет мы видим, что того материала, который мы заготавливаем, хватает для использования на весь зимний сезон», – отметил Сергей Леончик.