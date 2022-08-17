В июле годовой прирост потребительских цен составил 18,1%, по отношению к предыдущему месяцу – замедлился до 0,5% (1,1% месяцем ранее), к декабрю 2021 г. – сложился на уровне 13,7%.

Как комментирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли, увеличение прироста потребительских цен в июне-июле в годовом выражении происходит, прежде всего, из-за удорожания непродовольственных товаров вследствие ослабления белорусского рубля к российскому: за последние два месяца белорусский рубль ослаб к российскому рублю около 13,2% (за двенадцать месяцев – на 30,6%). Значимое влияние курса российского рубля на внутренние цены обусловлено высокой долей импорта товаров из Российской Федерации.

В июле по сравнению с предыдущим месяцем наибольшими темпами ускорился годовой прирост цен на синтетические моющие средства (на 4,4% до 25,9%), чай (на 3,3% до 33%), обувь (на 2,3% до 8,9%), электротовары (на 1,2% до 26,9%), одежду (на 1% до 8,8%). Мясо и мясопродукты за прошедшие двенадцать месяцев подорожали на 17,8%, хлеб и изделия хлебобулочные – на 15,1%, молоко и молочные продукты – на 13,9%.

Снижению интенсивности инфляции способствует стабилизация цен на рынке плодоовощной продукции: за последние 4 месяца (с апреля до июля 2022 г.) годовой прирост цен замедлился с 45,1% до 20%. Также отмечается замедление прироста цен на автомобильное топливо, по оценке, до 22,6% (25% месяцем ранее), мебель – до 16% (18% в июне), обои – до 12,5% (13,5%).

По сравнению с предыдущим месяцем в июле продолжилось удорожание товаров мясомолочной группы: мясо и мясопродукты по отношению к предыдущему месяцу подорожали порядка 1,1%%, молоко и молочные продукты – на 1,3%.

В отчетном месяце в целом сохранились ценовые тенденции предыдущего месяца: значительное влияние на инфляцию по-прежнему оказало увеличение цен на туристические услуги (они подорожали на 6,6%), а также товары, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: бытовые электротовары (на 1,8%), кондитерские изделия (на 1,9%), легковые автомобили (на 3%), парфюмерно-косметические товары (на 2,3%), синтетические моющие средства (на 4,6%).

Плодовоовощная продукция в целом за месяц подешевела на 10%, в том числе овощи – на 14,2%, фрукты – на 11,3%. Цены на капусту белокочанную снизились на 41,2%, помидоры – на 14,8%, огурцы – на 12,9%, яблоки – на 10,3%. Отмечается замедление интенсивности ежемесячного увеличения цен на картофель: за месяц – на 0,7% против 28,5% месяцем ранее.

Прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 11,8% в годовом выражении, что ниже общего уровня инфляции (18,1%).

По отношению к предыдущему месяцу повышены цены (тарифы) на табачные изделия (на 2,2%; в годовом выражении прирост цен составил 22,1%), услуги детских дошкольных учреждений (на 9,3%; 19,4% в годовом выражении). Кроме того, в отчетном месяце повышены тарифы на охранные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Департаментом охраны Министерства внутренних дел.