Во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили 79 тыс. многодетных семей на 159 тыс. детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, общая сумма выплат составила 15,7 млн рублей. В целом по республике охват единовременной материальной помощью составил более 70% от общего числа многодетных семей, воспитывающих детей-школьников.

Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи. Размер помощи составляет 98,55 рубля (30% БПМ) на каждого школьника в семье.

Малообеспеченным семьям (в том числе и многодетным), семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, финансовая помощь на подготовку к школе оказывается в виде единовременного или ежемесячного социальных пособий в рамках государственной адресной социальной помощи. Такую помощь уже получили 2,3 тыс. семей на 6 тыс. детей на сумму 3,6 млн. рублей.

Размер выплат определяют районные комиссии в каждом случае индивидуально, исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации.

Родителям школьников может быть оказана помощь и по месту работы за счет средств профсоюзных организаций или средств нанимателей.

По месту работы за счет профсоюзных организаций помощь получили 5,4 тыс. семей на 10,2 тыс. детей на сумму 847 тыс. рублей, за счет средств нанимателей – 7,5 тыс. семей на 14,4 тыс. детей на сумму 1,3 млн. рублей.

Кроме того, традиционно по всей стране проходят благотворительные акции, ярмарки, организованные территориальными центрами социального обслуживания населения, благотворительными фондами и общественными объединениями, целью которых также является оказание поддержки семьям с детьми. Данный вид помощи оказан 2,6 тыс. семей на 6 тыс. детей на сумму 132 тыс. рублей.

Всего различного вида помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на 21,5 млн рублей.