В Беларуси розничный товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 37,9 млрд рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,2 рубля против 16,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,3% розничного товарооборота республики, в январе-июле 2022 г. составил 35,4 млрд рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 77 млрд рублей, или 84,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2022 г. составил 2,2 млрд рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.