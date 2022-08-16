В Беларуси с 2015 по 2022 годы прошел процесс обновления содержания общего среднего образования. В связи с этим разрабатывались и издавались новые учебные пособия для 1-11 классов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, всего за этот период обновлено 217 учебников.

Целый ряд учебных пособий, которые разрабатывались в 2015-2016 годах, к 2022 году переизданы. Например, к 2022/2023 учебному году переиздано учебные пособия для 5 класса по «Искусству (отечественная и мировая художественная культура)» и «Человеку и миру». Это коснулось и учебников для 6 класса по «Географии», «Беларускай літаратуры» и «Математике». Переизданы также «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Биология» для 7 класса и ряд учебных пособий по иностранным языкам.

Доработка коснулась не только текстового и иллюстративного материала, но и методического аппарата, дополнительных материалов, включающих в том числе информационные образовательные ресурсы.

Так, в переизданном учебном пособии «Искусство» для 5 класса предлагается доступное по QR-коду электронное приложение, которое включает богатый художественно-иллюстративный материал: изображения архитектурных сооружений, образцы изобразительного, декоративно-прикладного искусства; впервые включены фрагменты музыкального и киноискусства.

В доработанном учебном пособии по географии для 6 класса сокращена текстовая часть параграфов, часть текстовой информации переведена в схемы и графику, упрощено изложение учебного материала, добавлена новая рубрика с алгоритмами решения расчетных задач, исключена значительная часть дополнительного материала, сокращено количество географической номенклатуры.

С целью обеспечения системности изложения учебного материала содержание ряда параграфов в переизданном учебном пособии по биологии для 7 класса переструктурировано, в конце каждой главы введен раздел «Подведем итоги».