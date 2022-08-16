В Беларуси грузооборот транспорта в январе-июле 2022 г. составил 53,2 млрд тонно-километров, или 76,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе-июле 2022 г. пассажирооборот составил 11 510,5 млн пассажиро-километров, или 101,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 865,5 млн человек, или 96,5% к январю-июлю 2021 г.

Данные по грузоперевозкам транспортных организаций республики вновь не представлены.