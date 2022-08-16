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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАБРОНИРОВАТЬ ПАРКОВКУ В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ТЕПЕРЬ МОЖНО ОНЛАЙН


11:37 17.08.2022

Резидент Парка высоких технологий – ООО «ЛВО» - реализовал в Национальном аэропорту Минск уникальную возможность онлайн-бронирования парковочных мест.

Как сообщает сайт ПВТ, теперь каждый пользователь сервиса «Оплати» буквально в несколько кликов может зарезервировать место, открыть шлагбаум со смартфона и гарантированно припарковать свой автомобиль на время поездки.

Для того чтобы забронировать место на парковке в аэропорту через приложение, нужно выполнить следующие действия:

в разделе приложения «Заправки, мойки, парковки» выбрать категорию «Парковка» и перейти в подкатегорию «Парковка «Национального аэропорта Минск»;

нажать «Забронировать»;

выбрать нужные даты и время;

ввести информацию об автомобиле и данные для обратной связи;

подтвердить бронирование;

для доступа на парковку перейти в билет бронирования и нажать кнопку «Открыть шлагбаум», поставить автомобиль на забронированное место.

По возвращении в Минск забрать машину можно, проследовав к шлагбауму №3 в зоне бронирования и открыв его через сервис «Оплати».

Доступ на парковку предоставляется после начала действия периода бронирования. Пользователь несет ответственность за правильное размещение автомобиля в соответствии с правилами дорожного движения Республики Беларусь согласно нанесенной разметке и дорожным знакам. В случае хранения автомобиля в зоне бронирования сверх периода бронирования, может взиматься дополнительная плата за оказание услуги хранения на выезде с парковки в соответствии с действующими тарифами аэропорта на момент расчета.

В период тестирования данная услуга предоставляется безвозмездно. В ближайшее время парковка перейдет в промышленную эксплуатацию. Условия и тарифы появятся в приложении.

Ознакомиться с правилами пользования услугой можно по ссылке.

ООО «ЛВО» – резидент ПВТ с 2013 года. Специализируется на разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения для финансовых организаций и крупных корпоративных клиентов. Разработанная компанией «ЛВО» платежная система «Оплати» позволяет оплачивать покупки в магазине, топливо на АЗС, проезд в транспорте и многое другое без использования банковских карточек.
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