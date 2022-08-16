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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ БЖД НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 25 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА


11:08 17.08.2022

В составе Белорусской железной дороги действуют шесть сельскохозяйственных предприятий: «Рачковичи», «Свитязь», «Радежское», «Авангард», «Выдрея» и «Улишицы-Агро».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в настоящее время убрано 58,1% площадей зерновых и зернобобовых культур, или более 5,7 тыс. га, намолочено более 25 тыс. тонн зерна при средней урожайности 43,8 ц/га. В 2021 году средняя урожайность составляла 34,2 ц/га.

В сельскохозяйственном предприятии «Рачковичи» первыми среди хозяйств магистрали и первыми в Слуцком районе завершили уборку зерновых культур. По оперативным данным, общий намолот зерновых в этом году составил 14 845 тонн – это самый высокий показатель в истории сельхозпредприятия.

Также идет к завершению уборка зерновых и зернобобовых в СХП «Радежское».

В лидерах по урожайности СХП «Рачковичи» – 61,7 ц/га и СХП «Авангард» – 42,2 ц/га.

В период уборочной кампании всестороннюю помощь сельхозорганизациям оказывают предприятия Белорусской железной дороги.

Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях БелЖД продолжается заготовка травяных кормов для крупного рогатого скота на зимне-стойловый период. Уже запасено 19,6 тыс. тонн кормовых единиц (44,1% к плану).
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