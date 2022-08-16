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ЭКОНОМИКА РБ


БСПН ПРОСИТ БИЗНЕС СООБЩИТЬ О СЛУЧАЯХ НЕОПРАВДАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ СТАТЬИ 33 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА


10:56 17.08.2022

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН) просит бизнес сообщить о случаях неоправданного применения в 2020-2022 годах норм ст. 33 Налогового кодекса (НК) для обобщения практики и направления информации регулятору.

Как сообщается на сайте БСПН, Министерство по налогам и сборам получило от Администрации президента и Совмина поручения проанализировать практику применения норм ст. 33 НК, касающихся выявления схем уклонения от уплаты налогов, в том числе путем выплаты заработной платы «в конвертах».

«Со своей стороны БСПН им. Кунявского намерен в очередной раз обобщить информацию и просит представителей бизнеса до 25 августа направить на адрес бизнес-союза сведения о случаях неоправданного применения норм ст. 33 НК в 2020-2022 годах с конкретными примерами. Данные о проблемных кейсах будут поданы на рассмотрение регулятору в обезличенном виде (без указания конкретных субъектов хозяйствования)», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что трактовки положения ст.33 НК зачастую расходятся у бизнеса и представителей контролирующих органов, а некоторые субъекты хозяйствования после корректировки налоговой базы оказываются на грани банкротства. Анализ спорных норм дает шанс сделать правоприменительную практику более справедливой и гармоничной.
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