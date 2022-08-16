|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БСПН ПРОСИТ БИЗНЕС СООБЩИТЬ О СЛУЧАЯХ НЕОПРАВДАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ СТАТЬИ 33 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
10:56 17.08.2022
Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН) просит бизнес сообщить о случаях неоправданного применения в 2020-2022 годах норм ст. 33 Налогового кодекса (НК) для обобщения практики и направления информации регулятору.
Как сообщается на сайте БСПН, Министерство по налогам и сборам получило от Администрации президента и Совмина поручения проанализировать практику применения норм ст. 33 НК, касающихся выявления схем уклонения от уплаты налогов, в том числе путем выплаты заработной платы «в конвертах».
«Со своей стороны БСПН им. Кунявского намерен в очередной раз обобщить информацию и просит представителей бизнеса до 25 августа направить на адрес бизнес-союза сведения о случаях неоправданного применения норм ст. 33 НК в 2020-2022 годах с конкретными примерами. Данные о проблемных кейсах будут поданы на рассмотрение регулятору в обезличенном виде (без указания конкретных субъектов хозяйствования)», - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что трактовки положения ст.33 НК зачастую расходятся у бизнеса и представителей контролирующих органов, а некоторые субъекты хозяйствования после корректировки налоговой базы оказываются на грани банкротства. Анализ спорных норм дает шанс сделать правоприменительную практику более справедливой и гармоничной.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2022
Курсы в банках
на 17.08.2022
Конвертация в банках
на 17.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте