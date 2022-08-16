В январе-июле 2022 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 95,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 93,8% к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в горнодобывающей промышленности – 102,2%, в обрабатывающей промышленности – 92,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,4% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,6%.