Образовательный центр Национального центра маркетинга совместно с Национальным банком Беларуси и российской партнерской компанией «РТС-тендер» 16 августа 2022 г. организовали вебинар «Новые возможности для участия белорусского бизнеса в государственных и коммерческих закупках Российской Федерации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, участники вебинара подробно ознакомились с правовыми основами взаимного участия в государственных закупках стран договора ЕАЭС, информационными системами обеспечения и управления госзакупок в странах ЕАЭС, а также Единой информационной платформой в сфере закупок РФ.

Особый интерес в программе вебинара вызвал пилотный проект по реализации взаимного признания банковских гарантий между Беларусью и Россией в сфере государственных закупок, который был недавно запущен Нацбанком Беларуси совместно с пятью белорусскими банками.

В вебинаре приняли участие представители ЗАО «МТБанк» и ЗАО Банк ВТБ, которые рассказали об условиях получения банковских гарантий для целей участия в госзакупках в России.

Всего в мероприятии участвовали 150 слушателей.