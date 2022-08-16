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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕГИЯ МЖКХ 17 АВГУСТА ПРОЙДЕТ В ГОМЕЛЕ
09:43 17.08.2022
17 августа 2022 года в Гомеле состоится коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Согласно информации, основной вопрос коллегии - работа службы «115».
По словам, председателя облисполкома Ивана Крупко, «выстроенная система функционирования и контроля областной службы «115» позволила обеспечить существенное - на 7% - снижение претензионных заявок и повысить ответственность на местах за своевременное рассмотрение поступающих заявок».
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