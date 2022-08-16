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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ УПАЛО НА 10,4%


09:29 17.08.2022

В январе-июле 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 12,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,6% к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 11,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1008,6 тыс. тонн, молока – 4605,6 тыс. тонн, яиц получено 2017,4 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,5% молока и 83,8% производства яиц.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 20,3% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1,7 млн тонн при средней урожайности 38,3 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 4,3 млн тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 3,6 млн тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 10,3 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 11,5 центнера.
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