Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Валерий Иванов, чуть более года возглавлявший Управление делами президента, обратился с просьбой рассмотреть его ходатайство о переходе на другую работу. Лукашенко эту просьбу поддержал. Варианты применения его опыта и знаний на ином важном направлении будут рассмотрены в самое ближайшее время, после улучшения состояния здоровья.

Управление делами президента возглавил Юрий Назаров, который до этого в должности заместителя премьер-министра курировал вопросы развития машиностроения, нефтехимии, деревообработки и науки.

В свою очередь должность вице-премьера займет Петр Пархомчик, который до настоящего времени работал на посту министра промышленности.