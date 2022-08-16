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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
09:18 17.08.2022
Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Валерий Иванов, чуть более года возглавлявший Управление делами президента, обратился с просьбой рассмотреть его ходатайство о переходе на другую работу. Лукашенко эту просьбу поддержал. Варианты применения его опыта и знаний на ином важном направлении будут рассмотрены в самое ближайшее время, после улучшения состояния здоровья.
Управление делами президента возглавил Юрий Назаров, который до этого в должности заместителя премьер-министра курировал вопросы развития машиностроения, нефтехимии, деревообработки и науки.
В свою очередь должность вице-премьера займет Петр Пархомчик, который до настоящего времени работал на посту министра промышленности.
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