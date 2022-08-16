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ЭКОНОМИКА РБ


ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ


18:01 16.08.2022

Формирование бюджета Гомельской области в январе-июле 2022 года обеспечивали более 826 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 776 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-июль 2022 года в бюджет области поступило 1668,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 213,2 млн рублей, в местные бюджеты – 1455,7 млн рублей.

Около 74% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 34,7% – за счет подоходного налога, 17,7% – за счет налога на добавленную стоимость, 10,8% – за счет налога на прибыль, 6,2% – за счет налога на недвижимость, 4,2% – за счет экологического налога.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-июле 2022 года поступило 1193,7 млн рублей. На их долю приходится 71,5% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 362,1 млн рублей (21,7%), индивидуальных предпринимателей – 64,8 млн рублей (3,9%), физических лиц – 48,1 млн рублей (2,9%).
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