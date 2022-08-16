В целях повышения уровня безопасности корпоративной офисной телефонии компания А1 проводит техническую модернизацию текущих систем и вносит изменения в порядок оказания услуг телефонии в части организации подключения городских номеров.

Как сообщили КОПРЕСС в пресс-службе компании, с 26 августа 2022 года корпоративным клиентам, у которых в соответствии с порядком оказания услуги предусмотрено использование статического IP-адреса, услуга будет подключена автоматически. В течение первых трех месяцев на пользование данной услугой будет предоставлена скидка 100% на абонентскую плату, в дальнейшем тарификация будет производиться согласно действующему прейскуранту.

Для организации звонков в группе «Звонки по Республике Беларусь (городские и мобильные)» будут объединены возможности совершения звонков на локальные, городские, мобильные и междугородние номера с расширением возможности совершать звонки по всей территории страны без изменения абонентской платы. Группа доступа к международным звонкам будет переименована на «Звонки по Республике Беларусь и международные звонки».

Одновременно в рамках технической миграции прекращается оказание услуг по тарифному плану «Телефонный транк» без перенесения его стоимости в другие сервисы. При этом весь ранее доступный клиентам функционал останется без изменений.

С новым порядком можно ознакомиться по ссылке.