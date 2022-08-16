Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-июль 2022 г. в текущих ценах составил 104,6 млрд рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 5,7% меньше к уровню января-июля 2021 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,8%.