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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОКРАТИЛСЯ НА 5,2%
17:09 16.08.2022
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-июль 2022 г. в текущих ценах составил 104,6 млрд рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 5,7% меньше к уровню января-июля 2021 г.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,8%.
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