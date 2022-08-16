ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР СТАНОВИТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ КОМПОНЕНТОЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ - МИНЭКОНОМИКИ


16:48 16.08.2022

Эффективное использование недр – важнейшая компонента рационального импортозамещения. Об этом заявил 16 августа 2022 года министр экономики Александр Червяков на встрече по рассмотрению вопроса о повышении эффективности использования недр.

В мероприятии приняли участие министр природы и охраны окружающей среды Андрей Худык, представители Минпрома, Минэнерго, Минтранса, Минстройархитектуры, концерна «Белнефтехим», НАН Беларуси, НИЭИ Минэкономики.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, участники встречи обсудили вопросы разработки отечественных месторождений полезных ископаемых и вовлечения их в экономический оборот.

«Наши предприятия сегодня ввозят полезные ископаемые из-за границы, в то время как имеется собственная богатая сырьевая база. За 2016-2021 годы мы импортировали на более чем 2,1 млрд долларов полезных ископаемых без учета минерального топлива, нефти, природного газа и электроэнергии. В текущих условиях эффективное использование недр становится важнейшей компонентой рационального импортозамещения», - заявил Александр Червяков.

По его словам, чтобы максимально грамотно задействовать данный резерв в интересах экономики, науке, госорганам и предприятиям следует объединить усилия по взаимодействию на всех этапах, начиная от геологоразведки, заканчивая переработкой. Целесообразно сконцентрироваться на трех направлениях.

«Во-первых, уменьшение объемов импорта тех полезных ископаемых, которые у нас имеются в достаточном количестве. Речь идет о песках, каолинах, глинах, базальте и др.

Во-вторых, повышение эффективности действующих производств по добыче и первичной переработке сырья, а также создание новых предприятий на базе открываемых месторождений. «Плюс» максимальное применение экологически чистых технологий, без вреда окружающей среде.

В-третьих, выстраивание бесшовного взаимодействия между различными органами управления и предприятиями при формировании непрерывного технологического процесса от геологоразведки и добычи до изготовления конечного продукта», – обозначил подходы мэкономики.

Выработанные в ходе мероприятия предложения планируется вынести на рассмотрение президиума Совета министров в сентябре текущего года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2022
валюта курс
EUR 2.6365
USD 2.5883
RUB 4.2202
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6262 -0.0103
USD 2.5944 +0.0061
RUB 4.2142 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6270 2.6450
USD 2.5810 2.5900
RUB 3.3000 4.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0160 1.0290
EUR/RUB 62.2000 79.7000
USD/RUB 61.3000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте