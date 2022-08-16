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ЭКОНОМИКА РБ
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР СТАНОВИТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ КОМПОНЕНТОЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ - МИНЭКОНОМИКИ
16:48 16.08.2022
Эффективное использование недр – важнейшая компонента рационального импортозамещения. Об этом заявил 16 августа 2022 года министр экономики Александр Червяков на встрече по рассмотрению вопроса о повышении эффективности использования недр.
В мероприятии приняли участие министр природы и охраны окружающей среды Андрей Худык, представители Минпрома, Минэнерго, Минтранса, Минстройархитектуры, концерна «Белнефтехим», НАН Беларуси, НИЭИ Минэкономики.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, участники встречи обсудили вопросы разработки отечественных месторождений полезных ископаемых и вовлечения их в экономический оборот.
«Наши предприятия сегодня ввозят полезные ископаемые из-за границы, в то время как имеется собственная богатая сырьевая база. За 2016-2021 годы мы импортировали на более чем 2,1 млрд долларов полезных ископаемых без учета минерального топлива, нефти, природного газа и электроэнергии. В текущих условиях эффективное использование недр становится важнейшей компонентой рационального импортозамещения», - заявил Александр Червяков.
По его словам, чтобы максимально грамотно задействовать данный резерв в интересах экономики, науке, госорганам и предприятиям следует объединить усилия по взаимодействию на всех этапах, начиная от геологоразведки, заканчивая переработкой. Целесообразно сконцентрироваться на трех направлениях.
«Во-первых, уменьшение объемов импорта тех полезных ископаемых, которые у нас имеются в достаточном количестве. Речь идет о песках, каолинах, глинах, базальте и др.
Во-вторых, повышение эффективности действующих производств по добыче и первичной переработке сырья, а также создание новых предприятий на базе открываемых месторождений. «Плюс» максимальное применение экологически чистых технологий, без вреда окружающей среде.
В-третьих, выстраивание бесшовного взаимодействия между различными органами управления и предприятиями при формировании непрерывного технологического процесса от геологоразведки и добычи до изготовления конечного продукта», – обозначил подходы мэкономики.
Выработанные в ходе мероприятия предложения планируется вынести на рассмотрение президиума Совета министров в сентябре текущего года.
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