Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 100,3%, с декабрем 2021 г. – 113%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,8% и 111,4% соответственно, промежуточные товары – 102,8% и 117,5%, потребительские товары – 100,2% и 112,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 103,2%, с декабрём 2021 г. – 108,2%, в том числе в растениеводстве – соответственно 110,2% и 112,8%, животноводстве – соответственно 101,1% и 106,9%.