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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК И РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДАВАЛИ СКУПЩИКАМ МЯСО ПАВШЕГО СКОТА


16:08 16.08.2022

Заместитель прокурора Гомельской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главного зоотехника одного из сельхозпредприятий района – ему, совместно с руководителем хозяйства, инкриминированы: хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, превышение служебных полномочий и служебный подлог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, мера пресечения применена с учетом обстоятельств совершения преступления и тяжести наступивших последствий.

При этом в отношении бывшего руководителя сельхозпредприятия ранее возбуждено уголовное дело, к нему применена мера пресечения.

Согласно материалам уголовного дела он, будучи главным зоотехником предприятия, совместно с руководителем хозяйства в период с марта 2018 по март 2020 года похитили и реализовали не менее 118 голов основного стада, 7 голов молодняка на общую сумму более 349 тыс. рублей.

Обвиняемые реализовали скупщикам 39 голов КРС основного стада по заниженным ценам, чем причинили предприятию имущественный вред на сумму свыше 81 тыс. рублей.

Кроме того, желая скрыть падеж, реализовали скупщикам мясо павшего скота в количестве не менее 317 голов, путем составления заведомо ложных документов.

Также они давали починенным бригадирам ферм устные распоряжения на систематическое внесение заведомо ложных сведений в официальные документы, что повлекло искажение госстатотчетности.

Предварительное расследование по уголовному делу осуществляет управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.
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