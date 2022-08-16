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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГКНТ ПРОВЕДЕТ 19 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЛУЦКЕ


15:16 16.08.2022

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков 19 августа проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Слуцком районном исполнительном комитете (ул. Ленина, 189, каб. 105).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, прием состоится с 10.00 до 11.00.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 18 августа с 9.00 до 13.00 по номеру телефона 8 (01795) 7-86-09.
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