В связи с производством плановых ремонтных работ по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную в период с 22 по 31 августа 2022 года изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель-Минск, Гомель-Витебск-Полоцк, Гомель-Могилев, Гомель-Гродно, Гомель-Брест и Гомель-Калинковичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, отдельные поезда будут следовать измененным расписанием.

Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса.

Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом. Некоторые поезда отменены.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.