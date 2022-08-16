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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ИЗМЕНЯЕТ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ С 22 ПО 31 АВГУСТА
14:58 16.08.2022
В связи с производством плановых ремонтных работ по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную в период с 22 по 31 августа 2022 года изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель-Минск, Гомель-Витебск-Полоцк, Гомель-Могилев, Гомель-Гродно, Гомель-Брест и Гомель-Калинковичи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, отдельные поезда будут следовать измененным расписанием.
Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса.
Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом. Некоторые поезда отменены.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.
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