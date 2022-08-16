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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЕ 1200 ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
14:04 16.08.2022
Первые 1200 паспортов готовности к отопительному сезону потребителей тепловой энергии зарегистрированы в Витебской области.
Как сообщает сайт Департамента по энергоэффективности, на 12 августа в целом по Витебской области уже зарегистрировано 1187 паспорта готовности потребителей тепловой энергии, или 36,2% от их общего количества, а также 438 паспортов готовности ведомственных теплоисточников – 33,4% от их общего числа. Регистрация проводится в соответствии со сроками, утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами.
Оформление паспортов готовности к отопительному сезону должно завершиться до 30 сентября. К этому сроку необходимо выполнить все запланированные организационно-технические мероприятия, которые обеспечат надежную и безопасную работу энергооборудования в период холодов.
В настоящее время производится модернизация котельных на местных видах топлива с установкой более эффективного котельного оборудования, в том числе работающего на пеллетах, проводится так же и замена базовых элементов, что приводит к улучшению технико-экономических показателей работы оборудования в целом.
Так, предприятиями ЖКХ в 2022 году предусмотрен ввод 4 котлов на местных видах топлива с механизированной загрузкой топлива общей мощностью 5,3 МВт в двух котельных (в котельной «ПТЛ» УП ЖКХ Поставского района 2 котла по 1 МВт и в котельной «Центральная» г. Толочин ГП «Коханово-ЖКХ» 2 котла мощностью 2,5 МВт и 0,8 МВт).
На предприятиях ЖКХ внедряются автоматизированные системы диспетчеризации, контроля и управления на котельных, ЦТП, которые позволяют получать информацию о функционировании объектов на рабочее место в реальном времени. Специалисты постоянно отслеживают процесс в режиме онлайн, анализируют ситуацию и оперативно реагируют на любые внештатные изменения.
На текущий год организациями ЖКХ области планируется заменить сети общей протяженностью 44,1 км, в том числе с использованием предварительно изолированных труб – 41,7 км. На сегодняшний день в целом по области процент предварительно изолированных труб от общей протяженности тепловых сетей составляет 80,1%. Выполнение плана по замене тепловых сетей в текущем году позволит достигнуть уровня 82,7 %.
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