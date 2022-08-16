За январь-июнь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11%, рентабельность продаж – 8,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 23,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд рублей, или 10,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 23,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5, млрд рублей, или 6,3% от общего объема кредиторской задолженности.