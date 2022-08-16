В I полугодии 2022 года по результатам предварительного и последующего этапов камеральной проверки в адрес налогоплательщиков направлено почти 30 тысяч сообщений и уведомлений (для сравнения: за 2021 год – 42,7 тысяч).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Беларуси, сумма подоходного налога, подлежащая доплате в бюджет по ним, составила 11,1 млн рублей, что приближается к показателю за весь прошлый год (13,3 млн рублей).

Факты неуплаты и (или) несвоевременной уплаты подоходного налога установлены по результатам 471 проверки, предъявлено к уплате в бюджет 20,5 млн рублей подоходного налога, что в два с лишним раза превысило результаты 2021 года (8,7 млн рублей).

В отношении порядка 6 тыс. физических лиц проведен предварительный этап камеральной проверки соответствия их расходов доходам. При этом, количество граждан, у которых установлено превышение расходов над доходами, увеличилось в 2,2 раза. Предъявлено к уплате 10,4 млн рублей, что также в 2,6 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.

В сфере производства и оборота подакцизной продукции по результатам контрольных мероприятий из теневого оборота изъято и арестовано подакцизной продукции и денежных средств, выручки, дохода на сумму порядка 2,0 млн рублей (рост в 2,4 раза в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2021 года).