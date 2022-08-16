|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 18 АВГУСТА ПРОЙДЕТ В БГУ
13:16 16.08.2022
Мини-ярмарка вакансий пройдет 18 августа в БГУ (ул. Ленинградская, 20, холл 1 этажа. Начало в 11.00).
К участию приглашаются выпускники вуза 2022 года из Туркменистана и студенты старших курсов.
Как сообщили в университете, представители около десяти профильных предприятий предложат более 2000 свободных рабочих мест в ведущих организациях страны. Это вакансии специалистов по бизнес-аналитике, бухгалтерии, экономике, инженерии, а также маркетолога, менеджера, переводчика, слесаря и др.
Участники ознакомятся с предлагаемыми вакансиями и условиями труда, получат консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройдут предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время.
Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии), документ об образовании.
Организаторами мероприятия выступают БГУ и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2022
Курсы в банках
на 16.08.2022
Конвертация в банках
на 16.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте