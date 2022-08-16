Мини-ярмарка вакансий пройдет 18 августа в БГУ (ул. Ленинградская, 20, холл 1 этажа. Начало в 11.00).

К участию приглашаются выпускники вуза 2022 года из Туркменистана и студенты старших курсов.

Как сообщили в университете, представители около десяти профильных предприятий предложат более 2000 свободных рабочих мест в ведущих организациях страны. Это вакансии специалистов по бизнес-аналитике, бухгалтерии, экономике, инженерии, а также маркетолога, менеджера, переводчика, слесаря и др.

Участники ознакомятся с предлагаемыми вакансиями и условиями труда, получат консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройдут предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время.

Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии), документ об образовании.

Организаторами мероприятия выступают БГУ и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.