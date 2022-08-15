ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 16%


12:15 16.08.2022

Потребительские цены в Минской области в июле 2022 года выросли по сравнению с июнем 2022 года на 0,4%, с декабрем 2021 года – на 16%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года составил 20,7%. За январь-июль 2022 года к январю-июлю 2021 года потребительские цены увеличились на 16,5%.

Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с маем июнем выросли на 0,2%, с начала года – на 14,8%. Годовой рост цен на продтовары в июле 2022 года составил 21,2%. За январь-июль 2022 года продовольствие подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,5%.

Цены на непродовольственные товары выросли в июле 2022 года по сравнению с июнем на 0,6%, с начала года – на 17,7%. В июле 2022 года к июлю 2021 года рост цен составил 20,1%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 15,1%.

Услуги в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года подорожали на 0,2%, с начала года – на 8,1%. При этом годовой рост цен на услуги в июле текущего года составил 12,1%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года стоимость услуг возросла на 11,2%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2022
валюта курс
EUR 2.6365
USD 2.5883
RUB 4.2202
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6365 -0.0117
USD 2.5883 +0.0086
RUB 4.2202 -0.0119
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6210 2.6500
USD 2.5710 2.5890
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0160 1.0330
EUR/RUB 62.0000 79.7000
USD/RUB 61.3000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте