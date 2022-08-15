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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 16%
12:15 16.08.2022
Потребительские цены в Минской области в июле 2022 года выросли по сравнению с июнем 2022 года на 0,4%, с декабрем 2021 года – на 16%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года составил 20,7%. За январь-июль 2022 года к январю-июлю 2021 года потребительские цены увеличились на 16,5%.
Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с маем июнем выросли на 0,2%, с начала года – на 14,8%. Годовой рост цен на продтовары в июле 2022 года составил 21,2%. За январь-июль 2022 года продовольствие подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,5%.
Цены на непродовольственные товары выросли в июле 2022 года по сравнению с июнем на 0,6%, с начала года – на 17,7%. В июле 2022 года к июлю 2021 года рост цен составил 20,1%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 15,1%.
Услуги в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года подорожали на 0,2%, с начала года – на 8,1%. При этом годовой рост цен на услуги в июле текущего года составил 12,1%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года стоимость услуг возросла на 11,2%.
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