Потребительские цены в Минской области в июле 2022 года выросли по сравнению с июнем 2022 года на 0,4%, с декабрем 2021 года – на 16%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года составил 20,7%. За январь-июль 2022 года к январю-июлю 2021 года потребительские цены увеличились на 16,5%.

Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с маем июнем выросли на 0,2%, с начала года – на 14,8%. Годовой рост цен на продтовары в июле 2022 года составил 21,2%. За январь-июль 2022 года продовольствие подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,5%.

Цены на непродовольственные товары выросли в июле 2022 года по сравнению с июнем на 0,6%, с начала года – на 17,7%. В июле 2022 года к июлю 2021 года рост цен составил 20,1%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 15,1%.

Услуги в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года подорожали на 0,2%, с начала года – на 8,1%. При этом годовой рост цен на услуги в июле текущего года составил 12,1%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года стоимость услуг возросла на 11,2%.