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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА АВГУСТА КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ КВАРТИР В МИНСКЕ ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА ТЫСЯЧУ


11:28 16.08.2022

С начала августа количество объявлений о продаже квартир в Минске в базе Realt выросло почти на тысячу.

Как сообщается, с начала августа количество объявлений о продаже квартир росло в среднем на 3% каждую неделю. На данный момент их число составляет 15 тысяч против 14,6 тысяч в прошлый понедельник и против 14,2 тысяч в начале месяца. Рост числа предложений связан главным образом с размещением некоторыми столичными агентствами большого количества объявлений о продаже 1-, 2- и 4-комнатных квартир, преимущественно в отдельных новостройках Октябрьского района.

Из размещавших на прошлой неделе, с 8 по 15 августа, продавцов снизили цены на свои объекты 3,5% из них, средний размер скидки составлял в среднем от $1000 до $3000.

Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 1% и составил $1196. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок) и их увеличению за последние недели. Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1316, что, напротив, на 0,2% больше, чем неделей ранее.

Число объявлений выросло практически по всем сегментам. Наиболее ощутимый рост в процентном соотношении отмечался у 4-комнатных квартир — плюс 5%. На 4% увеличилось количество 1- и 2-комнатных квартир в обоих случаях. Число «трешек» за последние семь дней практически не изменилось.

Как упоминалось выше, основной рост числа объявлений произошел в Октябрьском районе. Также за последнюю неделю предложений стало больше в Партизанском, Фрунзенском и Заводском районах, однако не так ощутимо.

Снижение средних цен на квартиры по сравнению с прошлым понедельником наблюдалось по всем типам квартир. Наиболее существенное — у 3- и 4-комнатных квартир (-1,3% в обоих случаях), а также у «однушек» — минус 1%. Средняя цена квадратного метра у 2-комнатных квартир снизилась на 0,7%. Снижение цен по всем сегментам наблюдалось с начала месяца.

Среди районов города динамика средних цен на квартиры была разнонаправленной. В целом наибольшее снижение отмечалось в Октябрьском и Первомайском районах. В остальных существенных изменений в уровне цен не произошло. Исключением стал Московский район, где за последнюю неделю квартиры подорожали на 1,5%. Это связано с резким снятием из базы объявлений с более дешевыми вариантами в новых домах отдельными агентствами недвижимости города.
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