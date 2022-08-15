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ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОБЪЕКТОВ БЕЛАЭС
10:28 16.08.2022
Студенческие стройотряды задействованы в благоустройстве объектов БелАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в текущем летнем сезоне на станции трудятся студенты Полоцкого государственного университета, Белорусского государственного университет транспорта, Гродненского государственного университета им. Я.Купалы.
Студотряды выполняют подсобные и малярные работы, помогают в наведении порядка и благоустройстве административных и вспомогательных объектов станции.
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