ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НА ВЫВОЗ САХАРА

09:38 16.08.2022 В Беларуси продлевается срок действия лицензирования на вывоз сахара. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. Как сообщает Telegram-канал правительства, лицензирование на вывоз белого сахара вне зависимости от страны происхождения с 18 августа продлевается на 6 месяцев Ожидается, что это позволит урегулировать вопрос вывоза сахара, обусловленного сложившимся диспаритетом цен на внутреннем и внешнем рынках, и обеспечить внутренний рынок сахаром