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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НА ВЫВОЗ САХАРА
09:38 16.08.2022
В Беларуси продлевается срок действия лицензирования на вывоз сахара. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.
Как сообщает Telegram-канал правительства, лицензирование на вывоз белого сахара вне зависимости от страны происхождения с 18 августа продлевается на 6 месяцев
Ожидается, что это позволит урегулировать вопрос вывоза сахара, обусловленного сложившимся диспаритетом цен на внутреннем и внешнем рынках, и обеспечить внутренний рынок сахаром
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