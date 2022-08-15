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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,1%
09:33 16.08.2022
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 114,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 116,1% соответственно, промежуточные товары – 102,8% и 116,5%, потребительские товары – 101,1% и 113,1% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. подорожала на 2,4%, с декабрем 2021 года – на 16,4%. При этом годовой рост цен в июле текущего года составил 20,7%. За январь-июль 2022 года цены подскочили к уровню января-июля 2021 года на 16,3%.
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