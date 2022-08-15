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ЭКОНОМИКА РБ
ВСЕ РАЙОНЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К СЕВУ ОЗИМОГО РАПСА
18:00 15.08.2022
Все районы Гомельской области приступили к севу озимого рапса. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Петрожицкий.
По его словам, посеяно 7,3 тыс. га, или 9% от запланированных площадей. Он отметил, что при грамотной организации труда и средней ежедневной выработке в 25 га на агрегат посеять озимый рапс можно за 8-9 дней.
"То есть завершить работу в оптимальный срок - до 25 августа ", - уточнил Дмитрий Петрожицкий, которого цитирует Telegram-канал "Гомельщина официально".
Председатель комитета уточнил, что под озимый рапс в регионе провели вспашку на 81,4% площадей, планируемых для сева крестоцветных культур. Гораздо ниже среднеобластных темпы у Кормянского и Ельского районов.
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