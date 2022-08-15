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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАЗЕ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ПРОШЛА ОДНА ИЗ СЕКЦИЙ IV ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
17:56 15.08.2022
В Могилевском районе стартовал IV Инвестиционный форум «Могилевский район – территория возможностей.
На базе СЭЗ «Могилев» 12 августа 2022 прошла секция «Современные технологии и новые горизонты», в которой приняли участие представители власти и бизнеса, отечественных и зарубежных деловых кругов.
Участники ознакомились с выставочной экспозицией СЭЗ «Могилев», обсудили потенциал промышленного развития, а также экономический и инвестиционный потенциал Могилевского района.
Как сообщает сайт СЭЗ, опытом реализации инвестиционных проектов в Могилевской области поделился заместитель директора ООО «БелЭмса» Осман Учар. Иван Смольников - директор Могилевского филиала Белорусской универсальной товарной биржи рассказал о вопросах импортозамещения и кооперации. О развитии взаимовыгодных экономических, культурных и других связей между странами, открывающих большие перспективы рассказал инвестиционный поверенный администрации СЭЗ «Могилев» в Индии и странах Ближнего Востока Прияншу Джха.
В рамках инвестиционного форума проведены переговоры о сотрудничестве с представителями делегации Азовского района Ростовской области Российской Федерации и делегации Согдийской области Спитаменского района Республики Таджикистан.
Также в ходе работы форума были представлены инвестиционные проекты, планируемые к реализации в Могилевском районе, подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов с предприятиями ООО «БелЭмса» и ИООО «СБИ Каучук».
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