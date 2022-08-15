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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОСВОИЛ ВЫПУСК СТАЛЬНЫХ ФЕРМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДЕПО «СЛУЦКОЕ»
17:44 15.08.2022
Заводом железобетонных изделий УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» освоен выпуск стальных ферм. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Согласно информации, это стало возможным благодаря проведенной модернизации предприятия.
11-метровые металлоконструкции поставляются на электродепо «Слуцкое». Уже смонтирован конструктив кровли мотовозного цеха с малярным отделением, на очереди – перекрытие отстойно-ремонтного корпуса с производственными мастерскими и камеры мойки составов.
Строительство электродепо «Слуцкое» ведется на площади 9,84 га в границах ул. Кижеватова-ул. Серова-пер. Асаналиева-МКАД. В его составе комплекс сооружений для обслуживания зеленой ветки метро.
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