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ЭКОНОМИКА РБ


ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЯВИЛСЯ В БГУИР


17:10 15.08.2022

С 15 августа в БГУИР факультет инфокоммуникаций становится факультетом информационной безопасности.

Как рассказал декан ФИБ Сергей Дробот, преобразование факультета связано с изменениями, которые происходят в Беларуси.

«Развитие информационного общества в нашей стране базируется на значительном влиянии информационно-коммуникационных технологий на все сферы деятельности человека. Переход на электронный документооборот, предоставление электронных услуг населению, цифровизация экономики невозможны без развития методов и средств обеспечения безопасности информации, - отметил Сергей Дробот, которого цитирует пресс-служба университета. - Исходя из существующих потребностей реального сектора экономики в специалистах по информационной безопасности необходимо расширять номенклатуру профилизаций по этому направлению. Профильный факультет в БГУИР обеспечит качество подготовки специалистов, эффективное взаимодействие с заказчиками кадров, при необходимости сможет достаточно быстро увеличить количество выпускаемых специалистов, требуемых для реализации основных положений, закрепленных в Концепции информационной безопасности Республики Беларусь и Законе Республики Беларусь "О защите персональных данных"».

Факультет инфокоммуникаций (с 15 августа - факультет информационной безопасности) имеет значительный опыт подготовки специалистов в областях технической и криптографической защиты информации и обеспечения безопасности инфокоммуникационных технологий. Но факультет не перестаёт развиваться: изменения коснулись не только названия, но и содержания образовательных программ.

«Для расширения компетенций, которые приобретает специалист в области защиты информации и информационной безопасности, на факультете значительно переработали учебные планы. Были введены новые дисциплины: "Социально-психологические аспекты информационной безопасности", "Лицензирование деятельности в сфере защиты информации", "Защита информационных сетей", "Сети блокчейн", "Сетевое и системное администрирование", "Сетевая безопасность", "Безопасность сетей инфокоммуникаций", "Безопасность инфокоммуникационных сервисов" и др. На кафедре защиты информации планируется подготовить ряд дисциплин, углубляющих подготовку в области кибербезопасности», - рассказывает декан факультета.

С 2023 года на факультете меняется перечень специальностей общего высшего образования, по которым будет осуществляться подготовка. Это будут такие же специальности, как и для углубленного высшего образования - магистратуры. Кафедра инфокоммуникационных технологий будет выпускающей по специальности «Системы и сети инфокоммуникаций», а кафедра защиты информации - по специальности «Информационная безопасность». Выпускники факультета будут досконально знать методы, обеспечивающие информационную безопасность при информатизации и цифровизации современного общества, и уметь применять их для эффективной защиты данных.
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