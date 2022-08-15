Сотрудники инспекции МНС по Могилевской области провели мероприятия камерального контроля в отношении 4-х коммерческих организаций – перевозчиков пассажиров автомобилями-такси, соучредителями которых являлись два физических лица.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на протяжении 2019-2021 годов этими организациями наличная выручка не зачислялась на расчетный счет, а использовалась на выплату своим работникам заработной платы «в конвертах».

Кроме того, перевозчики нарушали порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе налогообложения (УСН) и налога на добавленную стоимость (НДС).

В адрес организаций были направлены уведомления с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы подоходного налога с физических лиц, НДС и налога при УСН.

Организации уведомления исполнили, к уплате в бюджет исчислено налогов в общей сумме 650,8 тыс. рублей, в том числе подоходный налог – 412,8 тыс. рублей.