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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРЕВОЗЧИКИ ТАКСИ В МОГИЛЕВЕ ДОБРОВОЛЬНО ДОПЛАТИЛИ 650,8 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:42 15.08.2022
Сотрудники инспекции МНС по Могилевской области провели мероприятия камерального контроля в отношении 4-х коммерческих организаций – перевозчиков пассажиров автомобилями-такси, соучредителями которых являлись два физических лица.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на протяжении 2019-2021 годов этими организациями наличная выручка не зачислялась на расчетный счет, а использовалась на выплату своим работникам заработной платы «в конвертах».
Кроме того, перевозчики нарушали порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе налогообложения (УСН) и налога на добавленную стоимость (НДС).
В адрес организаций были направлены уведомления с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы подоходного налога с физических лиц, НДС и налога при УСН.
Организации уведомления исполнили, к уплате в бюджет исчислено налогов в общей сумме 650,8 тыс. рублей, в том числе подоходный налог – 412,8 тыс. рублей.
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