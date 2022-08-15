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ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦИАЛИСТЫ ВОП ОБСУДЯТ НА ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ


16:31 15.08.2022

16 августа состоится обучающий вебинар на тему «Актуальные вопросы подготовки врачей-интернов по специальности «Общая врачебная практика». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси.

Согласно информации, пройдет он под руководством главного внештатного специалиста по общей врачебной практике Министерства здравоохранения, заведующего кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) Вадима Сушинского.

На вебинаре, который начнется в 13.00, будут рассмотрены особенности подготовки врачей-интернов по специальности "Общая врачебная практика", компетенции врача общей практики и его помощника, требования по освоению практических навыков, организация работы в команде и другие вопросы.

Подключение по ссылке, размещенной на сайте БГМУ в рубрике «Новости».
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