|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $2,7 МЛРД
16:08 15.08.2022
За январь-июнь 2022 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $2,7 млрд инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (49,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (22%), Украины (7,8%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,3 млрд, или 86,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2022 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $1,7 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями столицы были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (84% от всех направленных инвестиций), Украины (5,2%), Соединенных Штатов Америки (2,5%).
На долю прямых инвестиций приходилось 95,1% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2022
Курсы в банках
на 15.08.2022
Конвертация в банках
на 15.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте