ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $2,7 МЛРД

16:08 15.08.2022 За январь-июнь 2022 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $2,7 млрд инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (49,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (22%), Украины (7,8%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,3 млрд, или 86,2% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-июнь 2022 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $1,7 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями столицы были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (84% от всех направленных инвестиций), Украины (5,2%), Соединенных Штатов Америки (2,5%). На долю прямых инвестиций приходилось 95,1% всех направленных инвестиций за рубеж.