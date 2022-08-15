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ЭКОНОМИКА РБ


ЗЕРНОВЫЕ КОЛОСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УБРАНЫ НА 71% ПЛОЩАДЕЙ


15:34 15.08.2022

Зерновые колосовые культуры в Гомельской области убраны на 71% площадей - это 245,5 тыс. га. Такие цифры озвучил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", в регионе намолотили более 597 тыс. т зерна. Средняя урожайность составляет 24,3 ц/га - это выше прошлогоднего показателя.

В Брагинском и Мозырском районах убрано уже свыше 80% площадей. Однако 9 районам из 21 следует нарастить темпы жатвы, отметил Дмитрий Петрожицкий.

Он также обратил внимание руководителей районов, что уже сегодня необходимо проработать возможность переброски комбайнов из хозяйств, где жатва завершается, в хозяйства, которым необходима помощь - как в пределах района, так и по области.
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