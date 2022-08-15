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ЭКОНОМИКА РБ


УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ЭКОНОМИКИ ПОЗВОЛЯЕТ НИВЕЛИРОВАТЬ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА НАСЕЛЕНИЕ - ЧИНОВНИК


15:26 15.08.2022

Устойчивая работа экономики позволяет нивелировать влияние санкций на население. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТВ.

По его словам, работу экономики следует оценивать системно, через призму различных макропоказателей.

«Для нашей страны особое значение традиционно играет внешняя торговля.

По итогам полугодия внешнеторговое сальдо по товарам и услугам составило «плюс» 2,3 млрд долларов. Это весьма серьезный результат. Более того, если рассматривать ситуацию в динамике, месяц к месяцу, то экспорт товаров восстанавливается. Если в апреле 2022 года к апрелю 2021 года он составлял 77%, то в мае – 90%, а уже в июне – 99,6%. Иными словами, объемы поставок практически вернулись к прошлогодним значениям.

Нашу продукцию готовы покупать на перспективных рынках «дальней дуги». Поэтому, когда будут окончательно решены логистические вопросы, мы также ожидаем всплеска экспорта. Быстрорастущие Африка, Азия – это как раз те точки роста мировой экономики, которые в ближайшее время просматриваются», – подчеркнул Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Говоря о внутренних драйверах роста, он особо отметил значение роста потребления.

«Мы хотим, чтобы покупательная способность населения росла не только по продуктам питания, но и по недвижимости, другими позициям. Планируется проработать дополнительные стимулирующие инструменты и механизмы к уже действующим. Чем больше мы потребляем, тем экономике лучше.

Здесь ключевое значение играет уровень доходов. В стране растет заработная плата, чуть-чуть медленнее, чем инфляция. Это 99,6%. И то мы можем исправить ситуацию в реальном выражении по результатам года. С 1 августа серьезно увеличены пенсии: рост практически на 25% к августу прошлого года. То есть, те приоритеты, которые обозначил глава государства, чтобы люди не почувствовали влияние санкций, выполняются», – резюмировал заместитель руководителя министерства.
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