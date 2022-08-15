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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ 116 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ


14:49 15.08.2022

На 1 августа 2022 г. для многодетных семей открыто 116 470 депозитных счетов «Семейный капитал».

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,5 тыс. депозитных счетов на сумму $825 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 33,9 тыс. депозитных счетов на сумму Br799 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 августа 2022 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 58 533 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 50 488 заявлений, на получение медицинских услуг – 4924, на получение образования – 3119 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 2 заявления.

Принято 55 796 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Больше всего решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала принято в Брестской области – 11 650, далее идут Минская – 9554, Гомельская область – 9088, Минск – 7853, Гродненская область– 6526, Могилевская – 5630, Витебская – 5495.
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