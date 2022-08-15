Продовольственные товары в Минске в июле 2022 года подешевели по сравнению с июнем 2022 года на 0,7%, с декабрем 2021 года – выросли на 13,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в июле составил 19,4%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года цены увеличились на 17,1%.

Непродовольственные товары в июле 2022 года подорожали по сравнению с июнем 2022 года на 1,7%, с декабрем 2021 года – на 12,3%. В июле годовой рост цен составил 25,4%. При этом за январь-июль текущего года к уровню января-июля 2021 года цены подскочили на 20,3%.

Цены на услуги в июле 2022 года выросли по сравнению с июнем на 0,7%, с декабрем 2021 года – выросли на 9,5%. Годовой рост цен на услуги в июле составил 12,1%. В январе-июле 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%.