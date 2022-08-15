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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛКООПСОЮЗ ЗАКУПИЛ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЙПО АВТОЛАВКИ ПРОИЗВОДСТВА МАЗ
14:26 15.08.2022
37 автомобильных фургонов в скором времени будут обеспечивать продуктами питания жителей сельской местности по всей стране.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, автолавки для региональных РАЙПО закупил Белорусский кооперативный союз по лизинговой программе банка "Промагролизинг".
Планировка и оснащение Минским автомобильным заводом разработаны по техзаданию БЕЛКООПСОЮЗа. Конфигурация автомагазина создана с акцентом на бакалейную продукцию.
Холодильное оборудование оснащено комбинированной системой охлаждения: от двигателя и генератора. Витрина имеет хороший обзор, а освещение на откидном ставне обеспечит отличную видимость даже в темное время суток.
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