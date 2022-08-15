ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛКООПСОЮЗ ЗАКУПИЛ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЙПО АВТОЛАВКИ ПРОИЗВОДСТВА МАЗ

14:26 15.08.2022 37 автомобильных фургонов в скором времени будут обеспечивать продуктами питания жителей сельской местности по всей стране. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, автолавки для региональных РАЙПО закупил Белорусский кооперативный союз по лизинговой программе банка "Промагролизинг". Планировка и оснащение Минским автомобильным заводом разработаны по техзаданию БЕЛКООПСОЮЗа. Конфигурация автомагазина создана с акцентом на бакалейную продукцию. Холодильное оборудование оснащено комбинированной системой охлаждения: от двигателя и генератора. Витрина имеет хороший обзор, а освещение на откидном ставне обеспечит отличную видимость даже в темное время суток.