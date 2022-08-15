Цикл обучающих семинаров по эффективному внедрению законодательных новаций обновленного Кодекса о земле в правоприменительную практику стартовал 12 августа 2022 года в Государственном комитете по имуществу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, основными спикерами мероприятия стали начальник главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Сергей Костров и заместитель начальника главного управления – начальник отдела регулирования земельных отношений Виктория Верина.

«Уже с 1 сентября ряд норм закона вступает в силу. В целях единообразной правоприменительной практики, разъяснения ряда моментов и организованы такие семинары. Они пройдут не только в Минске, но и в каждой области. Принятие решений исполкомами и организациями зависит от ряда условий, которые важно учитывать. На семинарах будет озвучен новый алгоритм действий в соответствии с обновленным кодексом», – сказал Сергей Костров.

Заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома Светлана Нагорнова в рамках мероприятия отметила, что вопросы использования государственной недвижимости неразрывно связаны с вопросами использования земли. «Нам сегодня разъяснили новые нормы, и это поможет более оперативно и качественно решать вопросы, возникающие у землепользователей – физических и юридических лиц», – подчеркнула она.

Целью программы обучения является разъяснение измененных положений Кодекса о земле для выработки у должностных лиц единых подходов в работе. В ходе семинаров будут обсуждены вопросы узаконения самовольно занятых земель, оформления земельных участков в садоводческих товариществах, снятия ряда ограничений в отношении действий и сделок с земельными участками, предоставления дополнительных земельных участков без проведения аукционов, увеличения предельных размеров земельных участков и др. Цикл семинаров будет продолжен в регионах страны.