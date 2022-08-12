ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА В РЕГИОНЫ» БУДЕТ ВНЕДРЕНА В КРИЧЕВЕ


13:51 15.08.2022

Программа «Современная медицина в регионы» будет внедрена в Кричеве. Такое решение принято на встрече главного врача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирины Абельской, начальника главного управления Могилевского облисполкома Александра Старовойтова и главного врача Кричевской центральной районной больницы Александра Плетнева.

Главное управление здравоохранения совместно с Республиканским клиническим медицинским центром заключили договор об организации повышения профессионального уровня врачей-специалистов. Цель - внедрение современных диагностических и хирургических методов исследования и лечения в рамках реализации программы «Современная медицина в регионы». Речь идет о таких направлениях, как - лучевая диагностика, хирургия, эндоскопия, ультразвуковая диагностика, рентгенэндоваскулярная хирургия, инфекционно-эпидемиологический контроль.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в рамках договора планируется проведение учебных занятий по образовательным программам повышения квалификации и (или) обучающих курсов. Также будет проведен этапный разбор оперативных вмешательств и диагностических манипуляций, выполняемых в Кричевской ЦРБ специалистами Республиканского центра.

Разбор будет проводиться в режиме прямой трансляции с операционных. А вот отработку основных принципов и навыков медики Кричевской больницы будут проходить на тренажерах-симуляторах образовательного симуляционного центра Республиканского клинического медцентра.

Завершившим полный курс подготовки будут выданы документы установленного образца.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2022
валюта курс
EUR 2.6482
USD 2.5797
RUB 4.2321
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6482 -0.0065
USD 2.5797 +0.0029
RUB 4.2321 -0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6400 2.6550
USD 2.5630 2.5800
RUB 3.3000 4.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0230 1.0350
EUR/RUB 62.0000 79.7000
USD/RUB 61.0000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте