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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА В РЕГИОНЫ» БУДЕТ ВНЕДРЕНА В КРИЧЕВЕ
13:51 15.08.2022
Программа «Современная медицина в регионы» будет внедрена в Кричеве. Такое решение принято на встрече главного врача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирины Абельской, начальника главного управления Могилевского облисполкома Александра Старовойтова и главного врача Кричевской центральной районной больницы Александра Плетнева.
Главное управление здравоохранения совместно с Республиканским клиническим медицинским центром заключили договор об организации повышения профессионального уровня врачей-специалистов. Цель - внедрение современных диагностических и хирургических методов исследования и лечения в рамках реализации программы «Современная медицина в регионы». Речь идет о таких направлениях, как - лучевая диагностика, хирургия, эндоскопия, ультразвуковая диагностика, рентгенэндоваскулярная хирургия, инфекционно-эпидемиологический контроль.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в рамках договора планируется проведение учебных занятий по образовательным программам повышения квалификации и (или) обучающих курсов. Также будет проведен этапный разбор оперативных вмешательств и диагностических манипуляций, выполняемых в Кричевской ЦРБ специалистами Республиканского центра.
Разбор будет проводиться в режиме прямой трансляции с операционных. А вот отработку основных принципов и навыков медики Кричевской больницы будут проходить на тренажерах-симуляторах образовательного симуляционного центра Республиканского клинического медцентра.
Завершившим полный курс подготовки будут выданы документы установленного образца.
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